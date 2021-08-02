Родители Станиславчика просят помощи в лечении сына

Ребенок имеет шансы стать более самостоятельным при условии усиленной реабилитации

Станислав родился с врожденной пневмонией, у ребенка была ишемическая кардиопатия, энцефалопатия, отек головного мозга, поренцефалическая киста правой лобной доли.

«С рождения ребенок находился на выхаживании в перинатальном центре-1,5 месяца, затем был переведен в детскую неврологию, после в Днепропетровскую нейрохирургию. С тех пор ребенок периодически проходит УЗИ, ЭЭГ, МРТ головного мозга, принимает лекарства, проходим все положенные реабилитации», - рассказывает мама мальчика.

Сейчас ребенку 6 лет, но тяжелое состояние при рождении вызвало ряд отклонений, которые не дают ребенку до сих пор самостоятельно сидеть, ходить. Но Стасик уже начал произносить первые слова и это свидетельствует, что ребенок воспринимает реабилитацию и имеет шансы на восстановление, пока еще маленький.

«Врачи прогнозируют хорошие результаты, если и дальше проходить каждые 1,5-2 месяца более усиленные реабилитации, полный комплекс процедур (ЛФК, массаж, бассейн, логопед ...), но для таких реабилитаций нужны большие деньги, мы просто не имеем возможности накопить хотя бы на одну платную реабилитацию. Поэтому вынуждена обратиться к Вам, очень надеюсь на вашу поддержку», - говорит мама Стасика.

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Буртовая Наталия Николаевна.

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