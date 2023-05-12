США назвали новые сроки передачи Abrams Украине

Американцы постараются как можно быстрее передать танки для ВСУ, отметили в Пентагоне.

Украина получит танки Abrams в начале осени, когда военные должны завершить обучение по управлению ими.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает "Голос Америки".

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени", – заявил он на слушаниях в Сенате 11 мая.

Остин подчеркнул, что США занимаются не только отправкой танков в Украину и подготовкой военных для пользования ими, но и созданием инфраструктуры, которая будет поддерживать работу этой техники. В Пентагоне напомнили, что несколько танков Abrams находятся на тренировочном полигоне для обучения украинцев.

Ранее мы сообщали, что танки Abrams не будут участвовать в весеннем контрнаступлении из-за процесса модернизации. Его нужно осуществить для того, чтобы некоторые высокотехнологичные детали не попали в руки россиян.

Читайте также: