Atlas Weekend впервые проводит фестиваль на выезде: где и кого ждать

Выступления известных исполнителей продлятся до сентября.

Самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend впервые за свою 7-летнюю историю выехал за пределы Киева. Новую концертную сцену устроил на Буковеле. И все лето, вплоть до середины сентября, на выходных будут развлекать там туристов. Организаторы фестиваля обещают выступления первостепенных украинских звезд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

На горизонте угрожающе сгущаются тучи, но публику это не останавливает. Большинство на Буковель приехали, только услышали о Atlas Weekend. «Знали, что будут "Казаки". И приехали к ним. А завтра — на Жадана», — говорят посетители.

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Утомленные «ковидним» локдауном, у туристов здесь как открывается второе дыхание. Кто устал подпевать и подтанцовывать — айда на фудкорт, все готовят прямо на глазах у гостей фестиваля. «Под хорошую музыку всегда надо есть вкусное и хорошее мясо», — убеждают продавцы.

Atlas Weekend — один из самых масштабных музыкальных фестивалей Восточной Европы, впервые за 7 лет существования выехал за пределы столицы. И лучшей гавани, чем Буковель, говорят организаторы, не найти. «Как вы знаете, горы усиливают акустику. А нам это очень нравится», — убеждает маркетинг-директор фестиваля ATLAS WEEKEND BUKOVEL Павел Утвенко.

«Я снимаю шляпу перед организаторами фестиваля, посягнули на выездной фестиваль, фестиваль-дебют не в Киеве. Люди не верят, не покупают билеты. Люди отчаялись за время локдауна, что концерты будут проходить», — говорит лидер группы "Друга рика" Валерий Харчишин,

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«Атлас» здесь до середины сентября — 5 уикендов туристы проведут с украинскими звездами первой величины. Это будет Онука, The HARDKISS, Бумбокс, финалист Евровидения группа Go_A. "Потому что мы выбрали лучших и везем сюда на концерт. Всех не скажу, потому что все лайн-ап до сих пор в секрете", - говорят организаторы.

Ни одна звезда от предложения пофестивалить в Карпатах не отказалась. Шутят, это вызов «ковиду», который надолго закрыл их поклонников в четырех стенах. «За год карантина люди устали. А здесь есть возможность подышать свежим воздухом», — говорят в группе KOZAK SYSTEM.

На Буковеле — это лишь первый фестивальный уикенд. А музыканты и их фанаты мечтают, что Atlas Weekend и в дальнейшем будет расширять свою географию.

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