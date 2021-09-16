Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Авария в Боярке: дорога засыпана битым стеклом и обломками

Авария в Боярке: дорога засыпана битым стеклом и обломками

ТСН.ua

О погибших и пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.

В четверг, 16 сентября, под Киевом в Боярке в аварию попали сразу пять машин.

Об этом сообщил ТСН.ua с места событий.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белогородской и Соборности. О погибших и пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.

В Боярке произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей

В Боярке произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей

На кадрах видео можно увидеть, что проезжая часть дороги засыпана битым стеклом и обломками разбитых автомобилей.

На месте находятся кареты "скорой", работает полиция.

Напомним:

Следующая публикация