Авария в Боярке: дорога засыпана битым стеклом и обломками

О погибших и пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.
В четверг, 16 сентября, под Киевом в Боярке в аварию попали сразу пять машин.
Об этом сообщил ТСН.ua с места событий.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Белогородской и Соборности. О погибших и пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.
На кадрах видео можно увидеть, что проезжая часть дороги засыпана битым стеклом и обломками разбитых автомобилей.
На месте находятся кареты "скорой", работает полиция.
Напомним:
- Ранее в городе Боярка пожар уничтожил приют для бездомных. Пламя было видно из-за крыш соседних домов.
- Также в Боярке под Киевом прогремел мощный взрыв, в результате которого были повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре машины, окна и заборы пяти ближайших домов. Погиб человек.