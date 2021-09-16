Авария в Боярке: дорога засыпана битым стеклом и обломками

Авария в Боярке: дорога засыпана битым стеклом и обломками

О погибших и пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.

В четверг, 16 сентября, под Киевом в Боярке в аварию попали сразу пять машин.

Об этом сообщил ТСН.ua с места событий.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белогородской и Соборности. О погибших и пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.

В Боярке произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей

На кадрах видео можно увидеть, что проезжая часть дороги засыпана битым стеклом и обломками разбитых автомобилей.

На месте находятся кареты "скорой", работает полиция.

Напомним:

Ранее в городе Боярка пожар уничтожил приют для бездомных. Пламя было видно из-за крыш соседних домов.

Пламя было видно из-за крыш соседних домов. Также в Боярке под Киевом прогремел мощный взрыв, в результате которого были повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре машины, окна и заборы пяти ближайших домов. Погиб человек.

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