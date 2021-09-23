"День рождения" жвачки: чем она вредна, а чем полезна

"День рождения" жвачки: чем она вредна, а чем полезна

23 сентября считается днем рождения жевательной резинки.

Смола, завернутая в обертку — такой жевательная резинка была 178 лет назад и сегодня ее день рождения. Для нас она долго была дефицитным товаром и предметом роскоши. И в советское время ее не так легко было достать. Теперь имеем жвачки на любой вкус и купить их можно в любом супермаркете.

Что правда, а что выдумки о жевательные резинке, говорится 23 сентября в сюжете ТСН.16:45.

Ранее о вреде жвачки не шла речь вообще. И были они совсем другие. Первую изготовили из смолы. Время от времени менялся ее состав, кто-то экспериментировал с формой, а кто-то пытался придумать как можно больше вкусов. Но в Советском Союзе она долгое время была товаром дефицитным. Пожевать резинку можно было разве только если кто-то привезет ее из-за границы. Ситуация улучшилась в 1990-х. Тогда важнее самой жвачку стали вкладки. Сейчас старых экземпляры можно выторговать и тысячу евро. Ну а резинки теперь продаются чуть ли не на каждом шагу.

В современных жвачках одни ароматизаторы, красители, антиоксиданты, подсластители — и все это в них искусственное. Еще бытует мнение, что жвачка помогает похудеть. Обмануть желудок ней можно, говорит врач-гастроэнтеролог Оксана Палладина. Но ненадолго.

"Желудочный сок выделяется, а пища в желудок не поступает. Это вызывает чувство голода", — отмечает врач.

Новости мира: "день рождения" жвачки - чем она вредна и чем полезна

Именно поэтому Юлия хотя и позволяет жвачки сыновьям, но не всегда. Они оба с детства занимаются дзюдо. Жвачки жуют только дома.

"Когда нет тренировок. Потому что жуем, а затем после тренировки будем хотеть есть все время", — говорят дети.

Еще говорят, будто без сахара жвачка менее вредна.

"Фактически на всех написано "без сахара". Но это чисто манипуляция. Сахар следует избегать, но это не хуже, чем подсластители. Они также оказывают отрицательное воздействие на организм. А если они искусственные, то тем более", — говорит эксперт по качеству товаров Елена Сидоренко.

Однако у жвачки есть и плюсы. И о них тоже следует помнить.

"Дополнительное употребление жвачки, но только после еды, будет стимулировать выработку желудочного сока, который будет обрабатывать эту белковую пищу и способствовать лучшему перевариванию пищи", — объясняет Оксана Палладина.

Полезными можно назвать жвачки из натуральных компонентов. Но и стоят они в пять раз дороже, чем обычные. Стоит ли давать детям жвачку? И если да, то с какого возраста? О мифах и правде вокруг сладких резинок мы будем говорить сегодня с врачом-стоматологом в 19.30 только в ТСН — не пропустите.

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