Эмбрион с сердцем и некоторые кости: в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке

Новорожденной сделали операцию.
Медицинская аномалия. В Израиле родилась девочка с близнецом в желудке.
Об этом 29 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
О том, что внутри ребенка есть нетипичное образования, узнали в конце беременности - плановое УЗИ показало увеличенный живот малыша.
После рождения его подробно осмотрели врачи, сделали рентген и очень удивились, увидев в желудке эмбрион. Он был мертв, хотя имел сердце и даже некоторые кости. В конце концов девочке сделали операцию и успешно удалили зародыш.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже дома. По словам врачей, подобные аномалии случаются раз в полмиллиона новорожденных.
Напомним, умерла маленькая Ирочка Химич, которая имела редкую болезнь с синдромом преждевременного старения.