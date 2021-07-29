Эмбрион с сердцем и некоторые кости: в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке

Эмбрион с сердцем и некоторые кости: в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке

Новорожденной сделали операцию.

Медицинская аномалия. В Израиле родилась девочка с близнецом в желудке.

Об этом 29 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

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О том, что внутри ребенка есть нетипичное образования, узнали в конце беременности - плановое УЗИ показало увеличенный живот малыша.

После рождения его подробно осмотрели врачи, сделали рентген и очень удивились, увидев в желудке эмбрион. Он был мертв, хотя имел сердце и даже некоторые кости. В конце концов девочке сделали операцию и успешно удалили зародыш.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже дома. По словам врачей, подобные аномалии случаются раз в полмиллиона новорожденных.

Новости мира: в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке

Напомним, умерла маленькая Ирочка Химич, которая имела редкую болезнь с синдромом преждевременного старения.

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