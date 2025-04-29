Криптовалюта / © ТСН

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О криптовалютах в YouTube вы обычно смотрите разных блоггеров. Но они не решают, что будет с криптой в стране на законодательном уровне. Впрочем, сейчас мы расскажем вам о настоящем эпохальном криптостриме.

Депутаты, руководители налоговой, Министерства финансов, Нацбанка и другие криптоведы собрались в «Зуме» решать судьбу первого в Украине закона о регулировании криптоактивов.

Что решают в прямом эфире наши избранники во главе с Данилом Гетманцевым. Сколько всем криптовладельцам придется платить налоги? Получают ли Нацполиция, БЭБ и СБУ право лазить по вашим криптокошелькам? Какие запреты готовят нардепы и что позволят простым криптовладельцам — читайте в проекте Хапуга.UA.

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Законопроект о регулировании виртуальных активов

Законопроект, который очень долго ждал своего времени и наконец-то дождался. Это законопроект о регулировании виртуальных активов. Разобраться с основными положениями, объяснить человеческим, простым языком нам поможет Вадим Груша, основатель международной платформы по виртуальным активам «Трасти Плюс».

«Ожидания достаточно такие, непонятные. Ожидания именно такие, что будет какая-то ясность, кто же будет регулятором, как будет регулироваться, как будут урегулированы налоговые вопросы. И в целом вопросов с точки зрения регуляции криптоактивов или виртуальных активов очень много. Хочется уже получать какую-то ясность, потому что Украина в этом смысле сильно отстает», — говорит Вадим Груша.

Без внесения изменений в налоговый кодекс рынок остается в подвешенном состоянии. Никто не знает, сколько платить налоги, по каким правилам, и кто это должен контролировать.

Какой риск может нести не урегулированная в правовом поле крипта

Криптовалюта не является неурегулированной или незаконной, объясняет Вадим Груша. Нет правового поля для компаний, которые могли бы осуществлять предоставление услуг в этой сфере. Нет необходимых правовых оснований или конструкций, которые позволили бы вести такую деятельность у нас, в Украине.

«Это проблема, которую, теоретически, вот эти инициативы должны решить. Сейчас выходит так, что с каждой операции продажи нужно платить налог на доходы физических лиц. Это немного нерабочая схема, потому что если вы, например, торгуете криптой, вы ее каждый день покупаете и продаете с целью получить прибыль, то налог с каждой торговой операции платить — не то, что невыгодно, это нерабочая схема. Поэтому люди уже придумывают себе, как платить налоги и вообще их платить. Каждый сам принимает решение. Сейчас обсуждается то, что налог платится именно по результату, то есть с дохода, вышедшего в течение года с операции с виртуальными активами. Это показывает структуру того, как платить налоги. Это как физическим лицам, так и юридическим. Это, в принципе, интересно и людям, которые сейчас совершают обороты виртуальных активов, в том числе», — говорит Вадим Груша.

Проще говоря, налог будет уплачиваться не по каждой операции и не по всему, что получили, а только по чистой прибыли. И это считается через год. Если было несколько сделок, суммируются все доходы и расходы. И уже потом определяется, была ли прибыль или убыток.

В свою очередь, убыточная продажа криптовалюты, доход от продажи на сумму, не превышающую одну минимальную зарплату и обмен одной крипты на другую, в случае принятия этого законопроекта облагаться налогом не будут.

Если вы купили крипту до того, как закон вступит в силу

Если вы купили криптовалюту до того, как новый закон вступит в силу и продадите ее в течение 2026 года, то сможете заплатить налог по пониженной ставке всего 5% вместо стандартных 18%. Впрочем, это касается только физических лиц.

Успей продать — заплати меньше. Хорошая возможность законно вывезти крипту из тени и сэкономить при этом на налогах.

Юрлица, владеющие или торгующие криптой, теперь будут отчитываться так же, как и с акциями или другими финансовыми активами. Каждую покупку и продажу нужно будет фиксировать. Прибыль считается по каждому активу в отдельности. Налоги — по разнице между покупкой и продажей.

И переходный период им не дадут, потому что по закону они уже и раньше должны все вести официально. Даже если это крипта, купленная давно. А вот малый бизнес, работающий на упрощенной системе налогообложения, легально торговать криптовалютой не сможет. Законопроект такие операции запрещает.

Но даже если снять ограничения для бизнеса, возникает другой вопрос. А как вообще подтвердить, кто и сколько продал криптовалюты? Как государство узнает эти операции?

«Когда заработает закон, биржи обязаны будут пройти авторизацию или лицензирование на территорию страны, и это будут локальные представительства или компании, они будут выполнять нормы этого закона», — говорит Вадим Груша.

Кто будет регулировать рынок виртуальных активов

И вот здесь возникает еще один критический вопрос: а кто будет регулировать рынок виртуальных активов в Украине? На бумаге это выглядит понятно, но внутри комитета уже идет серьезная дискуссия. Некоторые институты уже провалили экзамен. Об этом прямо сказано в ходе обсуждения.

Закон предусматривает, что на рынке крипты может присматривать не один регулятор, а два. Национальный банк Украины уже определен как один из наблюдательных органов. Еще один орган, который Кабинет министров может назначить дополнительно, и будет называться регулятором. Если НБУ станет единственным регулятором, он получит все полномочия сам. Если же Кабмин решит, что регулятор должен быть другим органом, тогда будет распределение обязанностей между ним и НБУ.

После лет абстрактных разговоров и непонимания сегодня звучали предложения более приближенные к реальности. Это не просто, что делать с криптой, а как именно это делать, с учетом рынка, игроков и рисков.

«Прекрасное единогласное решение, спасибо всем, 25 за», — подытожил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

Однако такое показательное голосование не означает, что вопросов больше нет. Напротив, именно в ходе обсуждения стало ясно. Представители Комитета значительно глубже разобрались в теме, но в то же время осталось немало неопределенностей. Так что же предлагает этот законопроект? И почему на него возлагают такие надежды?

Какие ключевые изменения предлагает законопроект

По словам Вадима Груши, произошли ключевые изменения понимания того, что таковы виртуальные активы.

«Мы увидели, что представители значительно сильно продвинулись в понимании вообще этой природы, этой индустрии. И это в определенном смысле внушает какую-то надежду, что что-то адекватное, возможно, и выйдет из этого закона. Это точно можно отметить, не сравнить с тем, что было раньше. Сейчас значительно продвинулись», — объясняет эксперт.

Впрочем, все еще нет никакой ясности, кто будет регулятором.

«Видно, что этого консенсуса не произошло до сих пор. Есть четкая информация о том, что НБУ точно является регулятором, но будет ли он одним или будет одним из нескольких регуляторов?» — говорит Вадим Груша.

Также законопроектом предлагают четко упорядочить подход к налогообложению.

«В этом подходе ясно предлагают ввести льготный период для людей, получивших виртуальные активы до вступления закона в силу, то есть до его фактического принятия. Четко рассказывают подход к учету этого налога и фактически позволяют людям доходы, полученные от деятельности в сфере виртуальных активов, их беспрепятственно вводить в традиционный финансовый рынок», — говорит Вадим Груша.

Это будет касаться всех, без исключения — трейдеров, бизнеса и рядовых пользователей.

«Это будет касаться всех, без исключения, нет ни одного участника или касательного человека к рынку виртуальных активов, которого бы это ни касалось. Все, как мы говорили, будет четкое и прозрачное правило налогообложения, ведения деятельности, по крайней мере, таких простых бизнес-моделей», — говорит Вадим Груша.

Мы видим, что в Верховной Раде уже появляется более глубокое понимание самой природы крипторынка. Впрочем, вместе с этим возникает еще один важный вопрос. Как не сделать, чтобы новый рынок сразу отдали не тем игрокам? Кто получит доступ, это уже не просто техническая деталь, а определяющий фактор успеха или провала реформы.

«Нужно четко понимать, что не понравилось — один из вариантов, которые дадут доступ к рынку тем участникам, которые уже лицензированы теми или иными моментами в финансовом рынке. Это, конечно, вряд ли хороший сигнал, если так произойдет. Потому что, как мы говорили, вряд ли эти организации имеют как экспертизу, так и технические средства, так и в целом понимание как этот бизнес работает, на чем там вообще деньги зарабатываются, банально. То есть у них банальное понимание бизнес-модели может быть слабо. Поэтому, если есть суперпримитивная бизнес-модель по продажам и обмену виртуальных активов, это понятно. А моделей в криптах, бизнес-моделей, их очень много. И если мы пойдем по этому пути, то мы рискуем очень сильно. Наш этот уже запоздалый вход в регулируемый рынок, фактически только еще растянутый. Могут заработать какая-нибудь бизнес-модель эффективно, какая-то вообще может не заработать. То есть, есть огромный риск», — говорит Вадим Груша.

Законопроект еще даже не дошел до первого чтения, но уже вызвал оживленные дискуссии и принес важные сигналы. Наконец-то появляется логика в налогообложении. Возникает прозрачный механизм входа в рынок для компаний.

И главное — пользователи и бизнес получают возможность работать официально, не оглядываясь на серую зону. Впереди еще целый законодательный марафон с правками, комментариями и возможно новыми неожиданностями. А нам остается ждать дальнейших разбирательств, слушаний и чтений, и наблюдать, превратится ли это в настоящую реформу, или снова зависнет в воздухе.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Имеешь крипту? Налоговая идет за тобой! Сколько криптовладельцам в Украине придется платить налоги?