"Киев – одна из главных целей врага": глава КМВА сообщил, грозит ли столице блэкаут

Сергей Попко рассказал, какая сейчас ситуация со светом в городе и возможно избежать масштабного сбоя в электроэнергетике.

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Энергетики, ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением энергосистемы после разрушений в результате вражеских воздушных атак. В первую очередь благодаря усилиям всех соответствующих служб Киеву удалось перейти от аварийных отключений к плановым. Но есть факторы, ситуативно влияющие на функциональную способность сети. Например, из-за постепенного снижения температуры и активизации работы предприятий после праздничных дней, в Украине и Киеве продолжает расти потребление электроэнергии.

Об этом в интервью сайту ТСН.ua рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме, введены лимиты потребления во всех областях Украины. Киев является неотъемлемой частью энергосистемы страны и соблюдает предоставленные ему лимиты потребления. Поэтому в который раз призываю жителей столицы разумно и ответственно потреблять электроэнергию", — отметил он.

Сергей Попко также рассказал, грозит ли Киеву полный блэкаут и можно ли его избежать.

"Столица Украины – одна из главных целей врага. Об этом свидетельствует даже элементарная статистика количества ракет и "Шахедов", которыми агрессор уже атаковал Киев. Большое уважение нашим силам ПВО, закрывающим небо над киевлянами. Они ломали и ломают планы врага оставить город без света, тепла и воды. Спрогнозировать, сколько еще будет атак и сколько враг выпустит ракет или "Шахедов" практически невозможно. Однако Киевская городская военная администрация, районные администрации и другие соответствующие органы управления городом готовятся к возможным негативным сценариям. В случае длительного аварийного отключения электроэнергии "Пункти незламності" станут местом, где киевляне и гости столицы смогут погреться, зарядить телефоны, выпить кофе или чаю, воспользоваться услугами интернета, позвонить родным и близким", — говорит он.

Попко отметил, что в настоящее время в Киеве развернуто 482 стационарных "Пункти незламності", более 60 пунктов ГСЧС. К инициативе президента по созданию таких мест постоянно присоединяется небезразличный бизнес, обустраивающий "Пункты несокрушимости" в торговых центрах, аптеках, магазинах и АЗС. Найти "Пункти незламності" рядом со своим местонахождением человек может на сайте nezlamnist.gov.ua

"На днях в столице открыли целое "Містечко незламності"! Оно готов принять более 1 000 человек. Этот городок обустроен местами для отдыха, Starlink-хабом, имеет отдельные зоны для обучения и преподавания. В нем есть простор для детей, где они смогут развлечься и отвлечься. Даже есть отдельная территория, предусмотренная для выгула домашних животных. В случае блэкаута городок будет действовать автономно — непрерывную работу обеспечивают семь генераторов совокупной мощностью 2 МВт, а связь работает благодаря семи терминалам Starlink", — подытожил Сергей Попко.

Напомним, с 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.

В YASNO ранее отмечалось, что усиление морозов повлияет на отключение света в Киеве.

Свет будет исчезать чаще: украинцы перестали экономить электроэнергию

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