В Беларуси назвали формирование дивизии в Польше "агрессивным шагом"

В Минске утверждают, что разворачивают свои войска с российскими в Беларуси для "охлаждения глав некоторых западных политиков".

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал планы Польши с развертывания новой дивизии у границ РБ "агрессивным шагом".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Госсекретарь Совбеза Беларуси убежден, что Польша и балтийские государства "нацелены на милитаризацию и увеличение военной составляющей" не оборонительного, а наступательного характера. По его словам, это можно расценивать только как заявку "на какую-то агрессию".

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"Как это можно прокомментировать? Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству и ОДКБ в целом, это расценивать нельзя", - сказал Вольфович.

Он также повторил традиционное пропагандистское утверждение, что якобы группировки войск РФ и Беларуси разворачивают для "стратегического сдерживания".

"Недавнее решение президентов Беларуси и России о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск свидетельствует о том, что мы делаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, охлаждения глав некоторых западных политиков", — добавил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Напомним, после угроз Лукашенко Польша укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами.

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что его страна сформирует на своей восточной границе еще одну пехотную дивизию, которая будет усилена танками из США и Южной Кореи.

Кроме того, Польша принялась серьезно модернизировать армию, чтобы "отпугнуть агрессора".

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