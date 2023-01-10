У Білорусі назвали формування дивізії в Польщі "агресивним кроком"

У Мінську стверджують, що розгортають свої війська з російськими у Білорусі для "охолодження голів деяких західних політиків".

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав плани Польщі щодо розгортання нової дивізії біля кордонів РБ "агресивним кроком".

Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА.

Держсекретар Радбезу Білорусі переконаний, що, мовляв, Польща і балтійські держави "націлені на мілітаризацію і збільшення військової складової" не оборонного, а наступального характеру. За його словами, це можна розцінювати лише як заявку "на якусь агресію".

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"Як це можна прокоментувати? Окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й Союзної держави та й ОДКБ загалом, це розцінювати не можна", - сказав чиновник Лукашенка.

Він також повторив традиційне пропагандистське твердження, що буцімто угруповання військ РФ та Білорусі розгортають для "стратегічного стримування".

"Нещодавнє рішення президентів Білорусі та Росії про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ свідчить про те, що ми робимо кроки насамперед для стратегічного стримування, охолодження голів деяких західних політиків", - додав держсекретар Ради безпеки Білорусі.

Нагадаємо, після погроз Лукашенка Польща укріпить східний кордон американськими танками і гелікоптерами.

Голова Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак також заявив, що його країна сформує на своєму східному кордоні ще одну піхотну дивізію, яка буде посилена танками з США та Південної Кореї.

Крім того, Польща взялася серйозно модернізувати армію, щоб "відлякати агресора".

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