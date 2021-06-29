Киевлян напугало облако, похожее на ядерный гриб: что это было на самом деле

Киевлян напугало облако, похожее на ядерный гриб: что это было на самом деле

Киев мог наблюдать "атомный гриб" на небе 28 июня. Cumulоnimbus incus (Cb inc.) — (Incus с латинского — "наковальня") — это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

Облако, похожее на ядерный гриб, которое видно на несколько километров, вечером повисло в небе над Киевом. Кадрами явления озадаченные киевляне засыпали все соцсети. Кто-то увиденным увлекся, а кто-то наоборот — испугался.

Были ли причины волноваться и что это в конечном итоге было — в материале ТСН.19:30.

Желто-багровое, синее или даже фиолетовое. В центре и за 50 километров от Киева, с разных ракурсов и в разное время фотографировали облако. Фото заполонило все соцсети и не на шутку напугало. Озадачены, казалось, все — кроме синоптиков, которые с колпаком на голове фотографируются и уверяют: причин волноваться нет.

А "ядерный взрыв" — это на самом деле разновидность облаков, которые растут высоко и вертикально.

"Это обычное развитие кучево-дождевого облака — кульонамимбус. Эти облака достигают верхней границы стратосферы и трапосферы — и там начинают растекаться", — рассказала синоптик Наталья Птуха.



То есть, облако рождается и через мощный воздушный поток в атмосфере начинает расти вертикально. На высоту до 10, а то 14 километров, где воздух значительно холоднее. Там наверху, облако с теплым воздухом ударяется будто в ледяной границу. Деваться некуда, поэтому растекается в форме купола. И часто несет с собой грозы, молнии и даже смерч.

И кто бы там что не увидел, мы все стали немного счастливее. Потому психологи уверяют: когда мы вот так сидим и смотрим на небо — успокаиваемся. Ну и немного практического: когда мы поднимаем голову вверх — автоматически улучшается наша осанка. Потому спина выравнивается, а плечи расправляются. Такой себе антидепрессант прямо над нашей головой.

Новости Украины: киевлян напугало облако, похожее на ядерный гриб

Напомним, в Украине наблюдается град, смерчи и сильные ливни. Синоптики предупредили, что в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

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