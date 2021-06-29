Киян налякала хмара, схожа на ядерний гриб: що це було насправді

Киян налякала хмара, схожа на ядерний гриб: що це було насправді

Київ міг спостерігати "атомний гриб" на небі 28 червня. Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - "наковальня") - це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери.

Хмара, схожа на ядерний гриб, яку видно на кількадесят кілометрів, надвечір повисла у небі над Києвом. Кадрами явища спантеличені кияни засипали усі соцмережі. Хтось побаченим захопився, а хтось навпаки - налякався.

Чи були причини хвилюватися та що це зрештою було - у матеріалі ТСН.19:30.

Жовто-багряна, синя чи навіть фіолетова. В центрі і за пять десятків кілометрів від Києва, з різних ракурсів і у різний час зазнімкована хмара. Фото заполонило усі соцмережі і не на жарт налякало. Спантеличені, здавалося, усі - крім синоптиків, які з ковпаком на голові фотографуються і запевняють: причин хвилюватися немає.

А "ядерний вибух" - то насправді різновид хмар, які ростуть високо і вертикально.

"Це звичайний розвиток купчасто-дощової хмари – кульонамімбус. Ці хмари досягають верхньої межі стратосфери і трапосфери - кордону, і там починають розтікатися", - розказала синоптикиня Наталія Птуха.



Тобто, хмарка народжується і через потужний повітряний потік в атмосфері починає рости вертикально. На висоту до 10, а той 14 кілометрів, де повітря значно холодніше. Там нагорі, вже добре сформована хмара із теплим повітрям вдаряється ніби у крижаний кордон. Діватися нікуди, тож розтікається у формі купола. І часто несе із собою грози, блискавку і навіть смерч.

І хто б там що не побачив, ми всі стали трохи щасливішими. Бо психологи запевняють: коли ми ось так сидимо і дивимося на небо - заспокоюємося. Ну і трохи практичного: коли ми підіймаємо голову угору - автоматично покращується наша постава. Бо спина вирівнюється, а плечі розправляються. Такий собі оздоровлюючий антидепресант прямісінько над нашою головою.

Новини України: киян налякала хмара, схожа на ядерний гриб

Нагадаємо, в Україні спостерігають град, смерчі та сильні зливи. Синоптики попередили, що до України прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

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