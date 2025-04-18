Киевлян шокировали новые платежки: тарифы выросли вдвое

В Киеве выросли тарифы / © ТСН

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В этом месяце киевляне получили коммунальные платежки с почти вдвое увеличенными тарифами за услуги по содержанию домов и придомовой территории. Изменилось и название этой услуги. Отныне жители столицы платят за управление многоквартирным домом.

Это означает, что в каждой киевской многоэтажке с марта этого года появился управляющий, который занимается уборкой, ремонтом и предоставляет другие коммунальные услуги. Если жители не объединились и самостоятельно не выбрали себе управляющего, то за них это сделали районные администрации на открытом конкурсе.

Если же тарифы или качество услуг жителей не устраивают, на общем собрании можно поменять обслуживающую компанию или создать ОСМД.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Любовь Ивановна только что получила платежку с вдвое увеличенным тарифом за квартплату. В платежке за март рядом с услугой за содержание домов и придомовой территории появился новый пункт — за управление многоквартирным домом. Это новое название той же самой услуги. Если долгов нет, старое название со временем уберут. Стоимость услуги выросла до 10-13 гривен за один квадратный метр жилой площади.

«Мне и 360 грн было много, а тут 600 для меня она не подъемная даже на половину», — говорит она.

В Киеве выросли тарифы / © ТСН

Рост тарифов задел всех жителей многоэтажек, которые не выбрали себе собственного управляющего. Украинское законодательство десятилетиями подталкивало владельцев квартир объединяться и совместно заботиться о доме. Только половина жилого фонда столицы имеют договор с коммунальными обслуживающими компаниями. Для остальных в этом году провели конкурс по выбору управляющего. Победителями стали, в основном, те же управляющие компании, которые и раньше предоставляли коммунальные услуги.

В новом договоре и новые тарифы за квартплату — объясняют коммунальщики. Поскольку стоимость услуг не пересматривали с 2017 года.

«Для расчета стоимости услуг учитывалась стоимость электричества, минимальная зарплата и увеличение стоимости критических материалов для надлежащего обслуживания дома», — говорит глава управляющей компании Голосеевского района Наталья Латанюк.

Повышение тарифов — финансовое бремя для киевлян. Заявляет руководитель киевской городской военной администрации и отменяет распоряжение о проведении конкурсов на управляющего. Прозрачность процедуры и процесс обсуждения с общественностью были нарушены — убежден Тимур Ткаченко.

«Местная власть через сомнительный конкурс создала условия для стремительного подорожания коммунальных услуг. Я сейчас говорю о конкурсе на определение управляющего которой провели с нарушением законодательства о регуляторной политике. Это подтвердила государственная регуляторная служба. Вот представление на отмену соответствующего распоряжения», — говорит начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Но подписанное распоряжение никак не повлияло на тарифы в новых платежках. Эксперты советуют недовольным подавать в суд, в мэрии — искать других коммунальщиков.

«Проведенный конкурс не означает, что людей загнали в какой-то угол, нет. Завтра люди могут отказаться от управляющей компании, перейти на другой способ управления домом и это будет нормально, законно», — говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Председатель новосозданного ОСМД на Оболони Роман хвастается чистым и цветущим двором, новыми дверями в подъездах и современным тепловым пунктом. Столичная «панелька» семидесятых сейчас получает новую жизнь. Ее жители уже четыре года подряд платят по 13 гривен за квадратный метр. С тех пор изменения почувствовали все. Теперь в доме не воняет, лифты работают, трубы не протекают. В планах новая крыша, солнечные панели и ремонт на лестничных клетках. Единственное условие для коммунального рая — находить общий язык с соседями.

«Искать лидеров дома и объединяться и у вас это получится не с первого раза, у нас это получилось с третьей попытки», — говорит руководитель ОСМД Роман Марчишин.

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