Киян шокували нові платіжки: тарифи виросли вдвічі

У Києві зросли тарифи / © ТСН

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В цьому місяці кияни отримали комунальні платіжки із майже вдвічі збільшеними тарифами за послуги з утримання будинків та прибудинкової території. Змінилася і назва цієї послуги. Відтепер жителі столиці сплачують за управління багатоквартирним будинком.

Це означає, що в кожній київській багатоповерхівці з березня цього року з’явився управитель, який займається прибиранням, ремонтом та надає інші комунальні послуги. Якщо жителі не об’єдналися і самостійно не обрали собі управителя, то за них це зробили районні адміністрації на відкритому конкурсі.

Якщо ж тарифи чи якість послуг мешканців не влаштовують, на загальних зборах можна поміняти обслуговуючу компанію або створити ОСББ.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Любов Іванівна щойно отримала платіжку із вдвічі збільшеним тарифом за комірне. У платіжці за березень поруч із послугою за утримання будинків та прибудинкової території з’явився новий пункт — за управління багатоквартирним будинком. Це нова назва тієї ж самої послуги. Якщо боргів немає, стару назву згодом приберуть. Вартість послуги зросла до 10-13 гривень за один квадратний метр житлової площі.

«Мені і 360 грн було багато, а тут 600 для мене вона не підйомна навіть на половину», — каже вона.

У Києві зросли тарифи / © ТСН

Зростання тарифів зачепило всіх мешканців багатоповерхівок, які не обрали собі власного управителя. Українське законодавство десятиліттями підштовхувало власників квартир об’єднуватися та спільно дбати про будинок. Лише половина житлового фонду столиці мають договір із комунальними обслуговуючими компаніями. Для решти цьогоріч провели конкурс з обрання управителя. Переможцями стали, переважно, ті ж самі керуючи компанії, які і раніше надавали комунальні послуги.

В новому договорі і нові тарифи за комірне — пояснюють комунальники. Оскільки вартість послуг не переглядали з 2017 року.

«Для обрахунку вартості послуг враховулася вартість електрики, мінімальна зарплата та збільшення вартості критичних матеріалів для належного обслуговування будинку», — каже голова керуючої компанії Голосіївського району Наталя Латанюк.

Підвищення тарифів — фінансовий тягар для киян. Заявляє керівник київської міської військової адміністрації і скасовує розпорядження про проведення конкурсів на управителя. Прозорість процедури та процес обговорення з громадськістю були порушені — переконаний Тимур Ткаченко.

«Місцева влада через сумнівний конкурс створила умови для стрімкого здорожчання комунальних послуг. Я зараз говорю про конкурс на визначення управителя якій провели із порушенням законодавства про регуляторну політику. Це підтвердила державна регуляторна служба. Ось подання на скасування відповідного розпорядження», — каже начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Але підписане розпорядження ніяк не вплинуло на тарифи у нових платіжках. Експерти радять невдоволеним позиватися до суду, у мерії — шукати інших комунальників.

«Проведений конкурс не означає що людей загнали в якійсь кут, ні. Завтра люди можуть відмовитися від керуючої компанії перейти на інший спосіб управління будинком і це буде нормально, законно», — каже заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Голова новоствореного ОСББ на Оболоні пан Роман хвалиться чистим та квітучим подвір’ям, новими дверима у під’їздах та сучасним тепловим пунктом. Столична «панелька» сімдесятих нині отримує нове життя. Її жителі вже чотири роки поспіль платять по 13 гривень за квадратний метр. Відтоді зміни відчули всі. Тепер у будинку не смердить, ліфти працюють, труби не протікають. В планах новий дах, сонячні панелі і ремонт на сходових клітинах. Єдина умова для комунального раю — знаходити спільну мову із сусідами.

«Шукати лідерів будинку і об’єднуватись і у вас це вийде не з першого разу, у нас це вийшло з третьої спроби», — каже керівник ОСББ Роман Марчишин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР 18 квітня: Удар по Харкову! Мирні переговори! Шок-платіжки за комірне!