Як перевірити, чи готова паска в духовці: простий трюк з випічкою

Як перевірити, чи готова паска в духовці / © unsplash.com

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На жаль, часто трапляються непередбачувані труднощі, і одне з основних завдань під час випікання — досягти рівномірної пропеченості. Іноді паска зовні виглядає готовою, але всередині залишається сирою.

Як перевірити, чи добре спеклася паска

Іноді трапляється, що зовнішній вигляд паски може ввести в оману: вона здається готовою, а всередині залишається сирою. Щоб цього уникнути, важливо дотримуватись кількох ключових порад:

Точно слідуйте рецепту.

Якщо тісто важить менше 1 кг, час випікання не повинен бути меншим за 30 хвилин. Для тіста вагою 1 кг випікайте його 45 хвилин, а для 1,5 кг — цілу годину.

Одним із основних ознак рівномірного випікання є рівномірне підняття тіста в духовці. Коли тісто піднімається без змін у формі, можна вважати, що випічка наближається до готовності.

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Щоб переконатися, що паска повністю спеклася, використовуйте простий метод — тест з зубочисткою. Вставте зубочистку в середину паски і витягніть. Якщо зубочистка суха, це означає, що паска готова. Якщо ж вона волога — залиште її ще трохи в духовці.

Народний метод з “підскакуванням” паски

Існує чимало старовинних методів для перевірки готовності паски. Один із найбільш відомих — це спосіб з підстрибуванням. Для цього спечену паску клали на витягнуту долоню, а іншою рукою легко вдаряли по ліктю зверху. Якщо паска підстрибувала, її вважали готовою; якщо ж вона залишалася на місці, значить, ще не пропеклася.

Раніше цей метод використовували для хліба, а тепер іноді й для пасок. Але таким чином можна навіть пошкодити недопечену паску, адже виймання з духовки до кінця випікання погано впливає на її текстуру. Тому кулінари не радять використовувати народні способи перевіряння.

Не рекомендується брати паску в руки до того, як вона буде повністю готовою, адже це може призвести до того, що її повітряна та пориста структура осяде.

Основними ознаками готовності паски повинні бути золотиста скоринка і час, вказаний у рецепті.