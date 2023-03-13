Мама Героя Украины рассказала о сыне, которому вся Украина отвечала "Героям Слава" после расстрела россиянами

О смерти своего Саши мать узнала давно, и казалось нынче сердце только начало немного успокаиваться, как появилось ужасное видео в Интернете.

Звание Героя Украины присвоено воину, которого россияне расстреляли за лозунг "Слава Украине!". Соответствующий указ уже подписал президент. Храбрым воином, погибшим от пуль российских военных преступников, оказался боец Территориальной обороны, уроженец Черниговщины — Александр Мациевский, об этом сообщили в Службе Безопасности, после проведения следственных действий. Его тело уже возвращено и похоронено дома, говорится в ТСН.

О смерти своего Саши мать узнала давно, и казалось нынче сердце только начало немного успокаиваться, как появилось ужасное видео в Интернете. "Это Саша... сразу узнала", — говорит женщина.

Александр Мациевский не имел военного опыта, не служил в армии, но имел такой характер, что не сидел бы дома, говорит как мать, так и его руководитель. "Это был человек без опыта, но это компенсировалось тем, что этот человек не простой, но ответственный, на который можно было положиться, и которому я, как командир, всесильно доверял", — говорит он.

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Тогда в начале он активно участвовал в обороне Чернигова и области. Впоследствии настоял и выучился на снайпера, в этом чине и попал в Донбасс, в конце 22 года. Его 119 отдельная бригада, 163-го бата ТРО Черниговщины – вела у Соледара. В последний раз маме позвонил в декабре. “Двадцать девятого он позвонил и говорит, что мама ты береги себя. А я говорю ему, чтобы он себя берег», – вспоминает мама бойца.

После разговора он поехал на задание, вместе с группой побратимов в тот вечер у них завязался бой с врагом, не равными силами… "Как оказалось потом, все погибли в этой группе”, — говорит командир.

Их было пятеро, унести тела не удалось... Только впоследствии их вернули во время обмена телами. Экспертизу ДНК не делали, Александра, с многочисленными шаровыми ранениями опознала мама и собратья. Среди особых признаков и шрам над бровью и шевроном на руке от командира.

Александру Мациевскому было 42 года, он разведен, у него 19-летний сын. Родился и учился в Молдове, прожил там 28 лет. Поэтому они также считают его своим героем, но и в родном Нежене, бойцом гордятся не меньше.

"Александр — это символ храбрости, символ несокрушимости всех наших защитников. И мы сейчас советуемся как на уровне города можем почтить его память. Мы говорили с мамой о переименовании одной из улиц в его честь и об установлении памятника", — говорят в горсовете.

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