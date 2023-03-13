Мама Героя України розповіла про сина, якому вся Україна відповідала “Героям Слава” після розстрілу росіянами

Про смерть свого Саші мати дізналася давно, і здавалося нині серце лишень почало трохи заспокоюватися, як з'явилося те жахливе відео в Інтернеті.

Звання Героя України присвоєно воїну, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні!". Відповідний указ уже підписав президент. Хоробрим воїном, який поліг від куль російських військових злочинців, виявився боєць Тереторіальної оборони, уродженець Чернігівщини - Олександр Мацієвський, про це повідомили в Службі Безпеки, після проведення слідчих дій. Його тіло уже повернуто та поховано вдома, йдеться в ТСН.

Про смерть свого Саші мати дізналася давно, і здавалося нині серце лишень почало трохи заспокоюватися, як з'явилося те жахливе відео в Інтернеті. “Це Саша... зразу впізнала”, - каже жінка.

Олександр Мацієвський не мав військового досвіду, не служив у армії, але мав такий характер, що не всидів би вдома, каже як матір, так і його керівник. “Це була людина без досвіду, але це компенсувалося тим, що ця людина не проста, але відповідальна, на яку можна було покластися, і якій я, як командир, всесильно довіряв”, - каже він.

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Тоді на початку, він брав активну участь у обороні Чернігова та області. Згодом наполіг і вивчився на снайпера, у цьому чині і потрапив на Донеччину, наприкінці 22 року. Його 119 окрема бригада, 163-го бату ТРО Чернігівщини - вела біля Соледара. Востаннє мамі подзвонив у грудні. “Двадцять дев'ятого він подзвонив і каже, що мамо ти бережи себе. А я кажу йому, аби він себе беріг”, - пригадує мама бійця.

Після розмови він поїхав на завдання, разом із групою побратимів того вечора у них зав'язався бій із ворогом, не рівними силами… “Ситуація була важка, напружена... На жаль, ми втратили зв'язок із групою, в якій був Олександр... Як виявилося потім, усі загинули в цій групі”, - каже командир.

Їх було п'ятеро, забрати тіла не вдалося... Тільки згодом їх повернули під час обміну тілами. Експертизу ДНК не робили, Олександра, із численними кульовими пораненнями опізнала мама, і побратими. Серед особливих ознак і шрам над бровою і шеврон на руці від командира.

Олександру Мацієвському було 42 роки, він розлучений, має 19-річного сина. Народився та навчався в Молдові, прожив там 28 років. Тому вони також вважають його своїм героєм, але і у рідному Ніжені, бійцем пишаються не менше.

"Олександр - це символ хоробрості, символ незламності всіх наших захисників. І ми зараз радимося як на рівні міста можемо вшанувати його пам'ять. Ми говорили з мамою про переіменування однієї з вулиць на його честь і про встановлення пам'ятника", - кажуть у міськраді.

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