Має приголомшливий вигляд: модель та зірка серіалу "Карнівал Роу" Кара Делевінь прийшла на "Оскар"

Кару запросили цього року для представлення виступу Даян Воррен та Софії Карсон на церемонії.
30-річна скандальна британська аристократка, модель та акторка Кара Делевінь з'явилася на церемонії "Оскар", яка цього разу була ювілейною — проводиться захід уже 95 років.
Для появи перед камерами зірка обрала сукню винного відтінку від бренду Elie Saab.
У вбрання була довга спідниця з високим ефектним розрізом, що відкривав ногу зірки, оборками та довгим шлейфом. Сукня була виконана на одне плече, а прикрашав бретельку великий бант-квітка.
Доповнили образ дівчини атласні босоніжки на високих платформах.
Також Карі зробили макіяж у ніжних відтінках і уклали волосся в пучок. Завершенням цього гламурного вечірнього луку були прикраси від Bulgari: кольє та браслет у вигляді змії, а також великі діамантові сережки та каблучка зі смарагдом.
Після офіційної частини Кара вирушила на Vanity Fair Oscars Party, для якої переодяглася в кутюрну сукню з ефектним декольте з колекції Del Core Fathom.
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