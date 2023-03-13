МОК пропонує заохотити російських спортсменів за їх участь у геноциді - Подоляк

На жаль, керівник Міжнародного олімпійського комітету Бах промоутує не спорт, а класичний нацистський "тріумф волі", зазначив радник голови ОП.

Міжнародний олімпійський комітет пропонує заохотити російських спортсменів за їх участь у геноциді та пропаганді насильства.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter 13 березня.

"МОК, який вимагає "автономії спорту", пропонує світові добровільно заохотити членів російських збірних за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах, пропаганді насильства… На жаль, Бах (керівник МОК - ред.) промоутує не спорт, а класичний нацистський "тріумф волі". Російський цього разу...", - написав він.

Нагадаємо, уряд Великої Британії звернувся до найбільших спонсорів Олімпійських ігор 2024 року в Парижі із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, щоб той не допустив до змагань російських і білоруських спортсменів.

Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Велика Британія закликає спонсорів Олімпійських Ігор не допустити участі білорусів і росіян

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