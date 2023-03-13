МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их участие в геноциде — Подоляк

К сожалению, руководитель Международного олимпийского комитета Бах промоутирует не спорт, а классический нацистский "триумф воли", отметил советник главы ОП.

Международный олимпийский комитет предлагает привлечь российских спортсменов за их участие в геноциде и пропаганде насилия.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 13 марта.

"МОК, требующий "автономии спорта", предлагает миру добровольно поощрить членов российских сборных за их соучастие в геноциде, военных преступлениях, пропаганде насилия… К сожалению, Бах (руководитель МОК – ред.) промоутирует не спорт, а классический нацистский "триумф" воли". Российский на этот раз...", — написал он.

Напомним, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр 2024 года в Париже с призывом оказывать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот не допустил к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.

Великобритания призывает спонсоров Олимпийских Игр не допустить участия белорусов и россиян

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