Изменила свое мнение: мэр Парижа высказалась против участия россиян в Олимпиаде-2024 (видео)

Городской глава Парижа Анн Идальго осудил намерения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в столице Франции.

В эфире France Info она заявила, что не поддерживает возможное участие спортсменов из стран-агрессоров на Олимпиаде даже под нейтральным флагом.

"Пока продолжается эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно делать вид, что ничего не происходит. Чтобы делегация прибыла в Париж в то время, когда на Украину сыплются бомбы", – сказала Идальго.

Стоит отметить, что еще в прошлом месяце Идальго заявляла, что поддерживает возможное участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Окончательное решение о том, допускать ли атлетов из России и Беларуси в Олимпиаду-2024, должен принять МОК. Однако позиция мэра Парижа, принимающего соревнования, также важна. Идальго заверила, что публично выразит свое несогласие, если спортсменам стран-агрессоров разрешат принять участие в Олимпийских играх.

Передумала! Мэр Парижа изменила мнение об участии россиян в Олимпиаде

Ранее МОК сообщил, что окончательное решение касательно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, в том числе ОИ-2024, призвали звезда украинского тенниса Элина Свитолина и легенда мирового футбола, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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