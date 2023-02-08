В Киеве отец угрожал выбросить с балкона 3-месячного младенца (видео)

Соцработники изымут трехмесячного ребенка из семьи.
В Святошинском районе Киева 8 февраля произошел жуткий инцидент – отец угрожал выбросить с балкона 3-месячную девочку.
В полиции рассказали детали инцидента в комментарии ТСН.ua.
"В Киеве на улице Якуба Коласа (Святошинский район) мужчина пытался бросить с балкона первого этажа трехмесячного ребенка. Ребенка сейчас изымают. На помощь быстро пришли полицейские. Сейчас выясняются подробности инцидента", — сообщила нам представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.
По данным полиции, ребенок не пострадал, но мужчина продолжает вести себя агрессивно.
Также известно, что ювенальные полицейские совместно с представителями службы по делам детей и семьи приняли решение об изъятии ребенка из семьи. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.
В Сети также опубликовали видео с места инцидента.
Читайте также: