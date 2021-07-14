"Молимся и надеемся": родители 10-летней Насти с Волыни просят о срочной помощи в лечении дочери

Рак крови застал маленькую Анастасию неожиданно. Страшная болезнь резко начала прогрессировать и угрожать жизни ребенка. Чтобы продолжить борьбу с онкологией, девочке нужно пройти четвертый курс химиотерапии.

В 10-летней Анастасии Трофимюк с Волыни накануне Пасхи обнаружили онкологическое заболевание — острый миелобластный лейкоз. Родители девочки быстро бросились на ее спасение, ведь болезнь стремительно прогрессирует. Сейчас за жизнь Насти борются медики в Турции, ведь места для нее в Украине не нашлось.

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Девочка уже получила три курса химиотерапии из пяти необходимых. 2 августа на маленькую Настю уже ожидает четвертый блок, стоимость которого 18 тисяч долларов. Чтобы продолжить лечение, родители должны внести оплату, но денег у семьи уже просто нет.

"Настя преодолела третий курс химиотерапии достаточно мужественно. Сегодня выставили проформе оплаты на 4 химиотерапию и цена ее снова огромная — 18 тісяч доларова. Это огромная и не подъемно сейчас для нас сумма, но мы надеемся на поддержку неравнодушных людей из Украины и других стран мира", — рассказывает нам мама девочки Юлия.

Сейчас состояние ребенка резко ухудшилось. Ее иммунитет практически уничтожен и у Насти развился воспалительный процесс. Если не оказать вовремя лечение, то предварительное просто сойдет на нет.

"Насти резко стало хуже. Последние два дня были тяжелыми: постоянная тошнота, рвота, головные боли, боли в мышцах. Защита ее организма снова на нуле и упали анализы. Настя очень слаба и истощена. Сегодня ей очень плохо, развилась инфекция в катеторе, решили его оперативно менять. Сейчас очень высокая температура — 39.5. Трясет мою белочку нереально, врачи пытаются стабилизировать состояние после приступа судорог. Мы все очень расстроены и встревожены, но стараемся мыслить логически и принимать верные решения", — рассказывает мама девочки.

Через особенность болезни Анастасии врачи долго подбирали ей индивидуальный курс химиотерапии. Родители девочки надеются, что он даст положительный результат и их дочери не придется делать пересадку костного мозга, которая стоит почти 100 тысяч евро.

"У Насти обнаружили двойную поломку в цепочке ДНК, дали сбой сразу две хромосомы. Первую уничтожили после первой химии, а вторая не поддалась второй химии, поэтому для нее подобрали особый третий блок. Хорошая команда профессионалов пытается ввести в ремиссию нашу дочку. Сейчас ждем улучшения, молимся и надеемся. Мы очень просим всех неравнодушных людей помочь нам вылечить нашу Анастасию", — обращается мама девочки к читателям.

Несмотря на все тяготы онкологии, которые упали на детские плечи, маленькая Анастасия продолжает мужественно бороться с недугом. Она пытается улыбаться сквозь всю боль и усталость и верит в доброту людей, которые не оставят ее в беде.

Помочь 10-летней Насти можно по реквизитам:

ПриватБанк

5168742729599427

Трофимюк Юлия Михайловна (мать девочки)

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