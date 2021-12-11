Начинается с одержимости здоровым меню: все больше украинцев страдают орторексией

Начинается с одержимости здоровым меню: все больше украинцев страдают орторексией

Чаще орторексия начинается у перфекционистов, а еще — людей, склонных к тревогам и депрессиям. А также у спортсменов, танцовщиц и моделей.

Все чаще психологи и диетологи говорят о развитии у украинцев орторексии. Это одно из расстройств пищевого поведения, начинающегося с одержимости, казалось бы, здоровым меню. Больные этим недугом думают о еде по три или даже пять часов в день, чувствуют постоянную тревогу и депрессию и не ходят на вечеринки, потому что там нет необходимой еды.

О том, где грань между употреблением правильной пищи и пищевым экстремизмом -10 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как правило, чаще всего орторексией страдают люди в возрасте от 16-ти лет. У них все мысли – только о еде.

По словам психолога Марии Шевченко, в среднем мысли о еде могут занимать 3-5 часов в день.

Чаще орторексия начинается у перфекционистов, а еще — людей, склонных к тревогам и депрессиям. А также у спортсменов, танцовщиц и моделей.

Орторексия: где граница между употреблением правильной пищи и пищевым экстремизмом

Подростки же попадают в сети блоггеров, пропагандирующих, к примеру, исключение из рациона глютена.

"Проблема в том, что с глютеном они исключают всю группу зерновых продуктов, а это вредно. Там содержится огромное количество витаминов группы В, огромное количество клетчатки", — отмечает диетолог Анастасия Горобец.

Специалисты утверждают: правильное, а главное сбалансированное меню – это залог крепкого здоровья и хорошего настроения.

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