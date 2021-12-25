Что подарить маме на Новый год 2022: бюджетные варианты / pixabay.com

Новый год 2022: как не обидеть подарком и что презентовать не стоит

Новый год 2022: как не обидеть подарком и что презентовать не стоит

Пандемия коронавируса повлияла и на подарки.

До Нового года осталось меньше недели — поэтому самое время подумать, чем приятно удивить на праздники родителей, друзей, любимых.

О том, как не обидеть подарком и что презентовать не стоит – 25 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, эксперт по этикету не советует покупать для подарка косметические средства.

"Всегда считается не очень удачным подарком предмет личной гигиены. Сюда входят наборы шампуней, гелей, кондиционеров для волос, молочко для тела, духи", — отмечает Юлия Юдина.

К нежелательным презентам относят и абонемент в спортзал.

"Наши подарки, какими бы приятными они нам ни казались и нужными для того человека, которому мы дарим – могут носить двусмысленный характер", — говорит специалист.

Пандемия коронавируса повлияла и на подарки. Люди больше уделяют внимание здоровью – рассказывают аналитики. Средний чек в этом году – две тысячи гривен.

Новогодние подарки: как не обидеть получателя и что презентовать не стоит

По продажам в "семерку" категорий подарков на Новый год входят:

Витамины и минералы Одежда и обувь Косметика и парфюмерия Искусственные елки, гирлянды, адвент-календари Товары для детей Интимные товары Техника и электроника

Подарок налаживает взаимоотношения – рассказывает психолог.

"Это древний способ укреплять, создавать, восстанавливать, если они были нарушены — отношения", — отмечает Наталья Ломоносова.

Чтобы не испортить их или же свое настроение – не стоит думать в момент дарения о своем имидже. Даже, если вам не понравился подарок – главное принять его с улыбкой.

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