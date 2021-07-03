Под Львовом в церкви погиб 14-летний парень: подробности трагедии

Известно, что покойный мальчик закончил 8 класс.

В селе Тарасовка Львовского района 2 июля в 21:45 погиб 14-летний парень. В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что парня якобы убила молния, однако в селе убеждают — подросток умер из-за удара электрическим током в храме.

Об этом жители села Тарасовка рассказали журналистке ТСН.

Люди рассказали, что в местном храме продолжаются ремонтные работы. Там снимали деревянный пол, потому что планировали поставить новый с подогревом. Покойный подросток прислуживал в храме и в ночь трагедии помогал рабочим в церкви. Под полом парень нашел металлическую трубу, в которой был неизолированный кабель. Когда подросток взял трубу в руку, его ударило током, от чего он умер.

Известно, что пол в храме ставили в 1977 году, там даже нашли записку с именами мастеров, которые ее вкладывали. Однако все они уже умерли, а потому не у кого спросить, для чего они оставили в трубе провод.

Известно, что покойный мальчик закончил 8 класс. Его и младшего брата мама воспитывала самостоятельно.

Напомним, в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом.

Также под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме.

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