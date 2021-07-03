Під Львовом у церкві загинув 14-річний хлопець: подробиці трагедії

Відомо, що покійний хлопчик закінчив 8 клас.

У селі Тарасівка Львівського району 2 липня о 21:45 загинув 14-річний хлопець. У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що хлопця нібито вбила блискавка, проте в селі переконують - підліток помер через удар електричним струмом у храмі.

Про це жителі села Тарасівка розповіли журналістці ТСН.

Люди розповіли, що у місцевому храмі тривають ремонтні роботи. Там знімали дерев’яну підлогу, бо планували поставити нову з підігрівом. Покійний підліток прислуговував у храмі і в ніч трагедії допомагав робітникам у церкві. Під підлогою хлопець знайшов металеву трубу, в якій був неізольований кабель. Коли підліток взяв трубу в руку, його вдарило струмом, від чого він помер.

Відомо, що підлогу в храмі ставили в 1977 році, там навіть знайшли записку з іменами майстрів, які її вкладали. Проте всі вони уже померли, а тому немає в кого запитати, для чого вони залишили в трубі дріт.

Відомо, що покійний хлопчик закінчив 8 клас. Його та молодшого брата мама виховувала самостійно.

Нагадаємо, у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату.

Також під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку.

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