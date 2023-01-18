Полиция прокомментировала версии с падением вертолета в Броварах

В Броварах на месте крушения работают все соответствующие специалисты.

В Броварах Киевской области после авиакатастрофы с утра 18 января на месте работают представители СБУ, ДБР, Нацполиции.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам правоохранителей, пока ни подтверждения, ни опровержения версии относительно возможного теракта или покушения на государственных деятелей нет. Если на это будут основания, то СБУ будет расследовать это дело по соответствующему уголовному производству.

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"На месте работают представители СБУ, ДБР, Нацполиции. Если будут причины считать, что это теракт или покушение на государственных деятелей, то падение вертолета будет расследовать СБУ. Пока ни подтверждения, ни опровержения этой версии нет", — сообщили нам источники в правоохранительных органах., комментируя падение вертолета.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Информацию о падении летательного аппарата подтвердили в Офисе президента.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате падения вертолета 18 января погибло руководство МВД.

По состоянию на 10.30 известно о 18 погибших, в том числе 3 детей. Сообщается о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В Сети опубликовали первые фото с места падения летательного аппарата.

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