Полтысячи украинцев получили максимальные 200 баллов по всем трем предметам на мультитесте

Во время этой сессии пройти тестирование смогут наши выпускники в Украине и Европе, а еще те, кто от войны въехал в США и Канаду.

Об этом пишет ТСН.

Из-за полномасштабного вторжения России традиционное ВНО в этом году заменили на один компьютерный онлайн-тест. Он содержит вопросы по украинскому языку, математике и истории Украины.

В ходе завершившейся на прошлой неделе основной сессии участие в тестировании приняли почти 190 тысяч желающих. Полтысячи из них удалось получить максимальные 200 баллов по всем трем предметам. Для безопасности мультитест проводился в разные дни и в разное время. И в этом участники увидели несправедливость, потому что проследили, что отдельные задачи повторялись, поэтому тот, кто сдает тест позже — как в выигрыше. В украинском центре оценки качества образования это опровергли. Мол, результаты продемонстрировали, что всплеска отличников на исходе сессии — не произошло.

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Многие участники имеют результаты ниже 161 балла – это говорит, что участникам не помогало, что они знали определенный чеснок задач.

Последний шанс сдать мультипредметный тест