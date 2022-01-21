Премьера: 22 января на "1+1" начнется сериал-провокация "Дикие"

Над ним команда авторов Студии "Квартал 95" работала более 3 лет.

22 января на "1+1" начнется сериал-провокация под названием "Дики", созданный авторами Студии "Квартал 95". Это юмористический киноальманах, состоящий из почти сотни не связанных между собой коротких историй из жизни. Как уверяют сами авторы – эти истории смелые, неожиданные и настоящий вызов для украинского телевидения.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, над ним команда авторов Студии "Квартал 95" работала более 3 лет. А одна серия состоит из сборника разных историй. Каждая из них длится всего несколько минут, поэтому актерам пришлось учить десятки ролей.

В дикой премьере они смеются, стрессуют, переживают разные жизненные ситуации и шокируют.

А еще, чтобы снять "Дикие", они не спали по ночам, купались в холодных бассейнах в конце осени, а несколько эпизодов из-за случайно отформатированной карты даже пришлось переснимать.

Сериал-провокация будет выходить на "1+1" по субботам в 22:15. Первую серию можно увидеть уже завтра, 22 января. Не упустите!

22 января на "1+1" начнется сериал-провокация под названием "Дики" | Новости Украины

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.