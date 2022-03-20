Притворялся, что местный: в Харькове задержали летчика РФ, бомбившего город

Вражеский самолет украинские военные сбили средствами противовоздушной обороны.

Нацгвардейцы Харькова рассказали подробности задержания летчика, подбитого над городом неделю назад. Оккупант притворялся, что является местным жителем.

Об этом говорится в сюжете ТСН в рамках совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

Вражеский самолет украинские военные сбили средствами противовоздушной обороны. Пилоту удалось катапультироваться. Несколько часов его разыскивали подразделения терробороны и нацгвардейцы. Впрочем, оккупант проявил себя в одиночке — запустил в небо световую ракету как знак для своих. Это подсказало в поисках, а дальше уже, по указаниям местных жителей, удалось отыскать врага в заброшенном доме в поселке под Харьковом. Летчик был в гражданской одежде и с топором в руках.

"Он был без оружия, имел только гранаты, но усики были отогнуть, то есть намеревался защищаться. За тот день он сбросил 8 бомб непосредственно по Харькову. И он понимал, куда он бросает, куда сбрасывает. Он заместитель командира части, то есть все прекрасно понимал", — рассказывает боец с позывным "Койот".