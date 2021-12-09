Рейс Милан-Киев задержали на 17 часов: пилот сообщил причину

После посадки на борт возникла новая проблема.

Рейс авиакомпании Wizz Air Милан-Киев, который задержали на 17 часов, вылетел в Украину. Командир судна объявил пассажирам на борту, что вылет перенесли по трем причинам.

Об этом с места происшествия сообщила редактор сайта ТСН.ua Алина Онопа.

По словам пилота, самолет не мог вчера вылететь из Милана из-за погодных условий. Кроме того, из-за длительного ожидания истекло рабочее время экипажа.

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"В связи с погодными условиями вчера в аэропорту Милана и окончанием нашего рабочего времени мы уже не могли выполнить рейс в Киев. В Милане начался снег и была очень большая очередь на облив самолета. Мы даже не пробовали это делать, потому что нужно было больше часа, у нас не было этого времени", – объяснил командир.

Он добавил, что уже после посадки на борт возникла проблема с получением разрешения на вылет в Киев с украинской стороны.

"Сейчас у нас также есть проблемы с получением разрешения на вылет в Киев, наш полетный план не проходит чего-то. Украинская сторона не дает разрешения на прилет. Мы стараемся сейчас решить этот вопрос", – рассказал пилот.

По состоянию на 14:30 самолету разрешили вылететь из Милана. Отметим, что рейс должен отправиться в Киев вчера в 21:30. Его задержали на 17 часов.

Напомним, что более ста украинцев, застрявших в аэропорту Милана из-за переноса рейса авиакомпании Wizz Air в Киев на 17 часов, поселили в гостиницу, чтобы переночевать. Во время завтрака им пообещали рассказать о самолете.

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