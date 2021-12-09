В Ниагарском водопаде утонула женщина в собственном авто

Машина оказалась всего за 45 метров до края бездны.

Среди популярного туристического места на Ниагарском водопаде прямо в своем авто утонула женщина.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Машина оказалась всего за 45 метров до края бездны и ее уже понемногу уносило течением вниз. Спасатели сразу бросились на помощь женщине, им пришлось даже спускаться к ее автомобилю с вертолета, ведь течение было слишком стремительным.

Однако женщина уже была без признаков жизни. Известно, что ей 60 лет.

Пока полиция, ни спасателя не могут объяснить, каким образом автомобиль оказался в реке. Отмечается, что дороги в этом районе были скользкими из-за небольшого снегопада.

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