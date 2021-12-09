У Ніагарському водоспаді потонула жінка у власному авто

У Ніагарському водоспаді потонула жінка у власному авто

Машина опинилися лише за 45 метрів до краю прірви.

Посеред популярної туристичної місцини на Ніагарському водоспаді просто у своєму авто потонула жінка.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Машина опинилися лише за 45 метрів до краю прірви і її вже потроху зносило течією униз. Рятувальники одразу кинулися на допомогу жінці, їм довелося навіть спускатися до її авто з гелікоптера, адже течія була занадто стрімкою.

Однак жінка вже була без ознак життя. Відомо, що їй 60 років.

Наразі ані поліція, ні рятувальника не можуть пояснити, яким чином автомобіль опинився в річці. Зазначається, що дороги в цьому районі були слизькими через невеликий снігопад.

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