Рим готовится к саммиту G20: в городе протесты на перекрытых улицах и первые встречи лидеров

Рим готовится к саммиту G20: в городе протесты на перекрытых улицах и первые встречи лидеров

Квартал всемирной выставки, построенный еще при Муссолини, фактически полностью перекрыт, как и небо над Римом.

Три с половиной тысячи полицейских, перекрытый район, несколько станций метро, которые не будут работать на выходных — так Рим готовится к саммиту "Большой двадцатки", на который сегодня со всего мира съезжаются лидеры самых богатых государств. Прилетев в Италию, американский президент Джо Байден сразу же встретился в Ватикане с Папой Римским. Но встреча прошла без прессы.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Кортеж черных машин с американскими флагами въезжает на площадь святого Петра. Встреча американского президента с понтификом не транслируется. Журналисты со всего мира возмущены, но фактически в последний момент обещанную живую трансляцию начала разговора – Ватикан отменяет, журналистов – тоже не пускают. Потому что визит омрачает болезненная одновременно и для американского президента, и для Европы, где католическая Польша идет вопреки стандартам ЕС, тема абортов.

«Байден говорил, что он лично против абортов, но как избранный лидер нации не может принуждать к собственным взглядам голосовавших за него людей», — отмечают активисты.

О чем бы ни говорили за закрытыми дверями Байден и понтифик, но сразу после завершения встречи на «Твиттере» Франциска I появляются слова: с климатическими изменениями можно бороться сообща, разделяя ответственность перед миром и понимание общей судьбы.

Новый американский президент, в отличие от Трампа, разделяет страх европейских лидеров перед глобальным потеплением, предпринял борьбу с вредными выбросами частью предвыборной программы и теперь фактически будет представлять ее с завтрашнего дня — на саммите «Большой Двадцатки».

Саммит "Большой двадцатки": Джо Байден встретился с Папой Римским в Ватикане, но без прессы

Квартал всемирной выставки, построенный еще при Муссолини, фактически полностью перекрыт, как и небо над Римом. Главными темами встречи мировых лидеров, кроме климатических изменений, предсказуемо станут коронавирус и захваченный талибами Афганистан. Путин и Си Цзиньпин свое участие в саммите решили ограничить включениями из родных городов Интернетом.

«Если мы хотим, чтобы все были в безопасности – каждого нужно вакцинировать. Это самый большой урок пандемии. Поэтому мировые лидеры должны прилагать конкретные усилия, чтобы это произошло», — отмечает активист, участвующий в перформансе в Риме, посвященному борьбе против коронавируса.

Они стоят над гробом с надписью "5 миллионов смертей" и швыряют фальшивые евро в камеру. Сразу несколько крупных правозащитных организаций таким флешмобом напоминают мировым лидерам, что в бедных странах до сих пор вакцинировано менее трех процентов граждан, тогда как в богатых больше семидесяти. Следовательно, от чиновников требуют заставить фармацевтические компании делиться рецептами вакцины от коронавиурса, чтобы как можно быстрее распространить ее в мире.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку