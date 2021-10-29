"Несвоевременно прооперировал": в Тернополе врача-акушера обвинили в смерти младенца

Через несколько дней после рождения ребенок умер, а против медика возбудили уголовное дело.

Врач-акушер одной из тернопольских больниц предстанет перед судом. Медика обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка.

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Об этом сегодня, 29 октября, сообщила Тернопольская областная прокуратура.

Трагический случай произошел еще в апреле 2018 года. В одной из тернопольских больниц умер младенец. Родители мальчика обвиняли в смерти ребенка медиков, которые, по их убеждению, оказывали ненадлежащую помощь в родах.

"Для выяснения всех обстоятельств смерти младенца следователи и прокуроры допросили медицинских работников, изъяли и изучили меддокументацию, получили выводы ряда экспертиз и достоверно установили, что врач-акушер, принимая роды у жительницы области, недооценил все риски беременности и родов, поздно постановил об оперативном вмешательстве. В результате таких непрофессиональных действий медика во время родов причинено непоправимого вреда здоровью ребенка и через несколько дней после рождения он умер в больнице", — говорится в сообщении.

Медику уже объявили о подозрении в неправильно установленном им диагнозом и действиях во время родов, повлекших непоправимый вред жизни и здоровью младенца (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Черновцах умер младенец: отец ребенка подозревает медиков в халатности.

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