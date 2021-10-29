"Невчасно прооперував": у Тернополі лікаря-акушера звинуватили у смерті немовляти

"Невчасно прооперував": у Тернополі лікаря-акушера звинуватили у смерті немовляти

Через декілька днів після народження дитина померла, а проти медика порушили кримінальну справу.

Лікар-акушер однієї із тернопільських лікарень постане перед судом. Медика звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.

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Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Трагічний випадок стався ще у квітні 2018 року. В одній із тернопільських лікарень померло немовля. Батьки хлопчика звинувачували у смерті дитини медиків, які, за їхнім переконаннями, надавали неналежну допомогу під час пологів.

"Для з’ясування усіх обставин смерті немовляти слідчі та прокурори допитали медичних працівників, вилучили та вивчили меддокументацію, отримали висновки низки експертиз й достовірно встановили, що лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання. Внаслідок таких непрофесійних дій медика під час пологів завдано непоправної шкоди здоров’ю дитини й через декілька днів після народження вона померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Медику вже оголосили про підозру в неправильно встановленому ним діагнозом та діях під час пологів, які спричинили непоправну шкоду життю і здоров’ю немовляти (ч. 2 ст. 140 КК України".

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Чернівцях померло немовля: батько дитини підозрює медиків у недбальстві.

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