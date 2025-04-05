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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Смертоносные удары России по Кривому Рогу: что происходит на месте атаки

Рядом с местом попадания была детская площадка.

Автор публикации
Ольга Павловская Ольга Павловская
Кривой Рог пережил страшную атаку

Кривой Рог пережил страшную атаку / © Getty Images

Российские войска в пятницу, 4 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу — запустили кассетную баллистическую ракету по жилой застройке.

Корреспондент ТСН Ольга Павловская сообщила, что сейчас проходит на месте атаки.

В Кривом Роге до поздней ночи продолжалась спасательная операция. Россияне накануне дважды атаковали город. «Искандер» попал рядом с детской площадкой между многоэтажками — погибли 19 горожан, среди них — девять детей. Еще более 60 человек были ранены. А когда на местах еще работали экстренные службы — запустили «Шахеды» — есть погибшие и раненые.

/ © ТСН

© ТСН

Сюда с утра несут цветы и игрушки в память о погибших.

Младшему пострадавшему — всего три месяца. Сорок раненых в больницах. Двоих детей — 5 и 8 лет — в крайне тяжелом состоянии доставили в Днепр. Остальные — в криворожских больницах. Семнадцать пациентов в тяжелом состоянии, в том числе и двое детей. Повреждены более тридцати многоэтажек, школы, кафе, магазины, авто.

Местные жители также поделились пережитым

  • Это страшная трагедия! Здесь погибли дети. Это очень скорбно, трагично для всех. Мы очень это переживаем!

  • Это было очень громко. И когда начали узнавать, что действительно там дети, это очень страшно, болезненно. И вообще наша нация просто вымирает

  • Обычно мы уже привыкли к тому, что у нас такие взрывы происходят, что тревога не успевает сработать. Но такое количество детей! Нет ни слов, ни мыслей, ничего

Напомним, россияне атаковали Кривой Рог дронами поздно вечером, 4 апреля. По состоянию на утро, 5 апреля, количество пострадавших выросло. Минобороны России признало удар и утверждают, что якобы запустили ракету в фугасном снаряжении по месту скопления украинских и иностранных военных в ресторане.

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