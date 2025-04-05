Смертоносные удары России по Кривому Рогу: что происходит на месте атаки

Кривой Рог пережил страшную атаку / © Getty Images

Реклама

Российские войска в пятницу, 4 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу — запустили кассетную баллистическую ракету по жилой застройке.

Корреспондент ТСН Ольга Павловская сообщила, что сейчас проходит на месте атаки.

В Кривом Роге до поздней ночи продолжалась спасательная операция. Россияне накануне дважды атаковали город. «Искандер» попал рядом с детской площадкой между многоэтажками — погибли 19 горожан, среди них — девять детей. Еще более 60 человек были ранены. А когда на местах еще работали экстренные службы — запустили «Шахеды» — есть погибшие и раненые.

Реклама

© ТСН

Сюда с утра несут цветы и игрушки в память о погибших.

Младшему пострадавшему — всего три месяца. Сорок раненых в больницах. Двоих детей — 5 и 8 лет — в крайне тяжелом состоянии доставили в Днепр. Остальные — в криворожских больницах. Семнадцать пациентов в тяжелом состоянии, в том числе и двое детей. Повреждены более тридцати многоэтажек, школы, кафе, магазины, авто.

Местные жители также поделились пережитым

Это страшная трагедия! Здесь погибли дети. Это очень скорбно, трагично для всех. Мы очень это переживаем!

Это было очень громко. И когда начали узнавать, что действительно там дети, это очень страшно, болезненно. И вообще наша нация просто вымирает

Обычно мы уже привыкли к тому, что у нас такие взрывы происходят, что тревога не успевает сработать. Но такое количество детей! Нет ни слов, ни мыслей, ничего

Напомним, россияне атаковали Кривой Рог дронами поздно вечером, 4 апреля. По состоянию на утро, 5 апреля, количество пострадавших выросло. Минобороны России признало удар и утверждают, что якобы запустили ракету в фугасном снаряжении по месту скопления украинских и иностранных военных в ресторане.