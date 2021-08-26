Трое украинских бойцов стали Героями Украины: истории подвигов

Двум героям их заслуженные награды было присвоено посмертно.

Во время торжеств в честь 30-й годовщины Независимости президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды выдающимся украинцам. В частности, "Золотой Звездой" за геройский поступок (посмертно) были награждены бойцы Сергей Белоус и Максим Ридзанич. Звезду Героя Украины президент вручил также полковнику Евгению Сидоренко.

Истории трех бойцов-героев рассказывают 26 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Киборг Максим Ридзанич был командиром взвода снайперов 1-й аэромобильной десантной роты. В начале войны, в 2014-м году, он пошел добровольцем и прошел 2 ротации. Его мать Светлана Риндзич говорит, что сына друзья обожали, а собратья уважали.

"С ним все хотели общаться, дружить, у него семь крестников и он каждому старался сделать подарочек. С войны он волонтерами мне цветы передавал, а теперь мы ему носим цветочки ", — вспоминала тоскующая мать, которая еженедельно посещает могилу сына со свежими цветами.

Максим защищал донецкий аэропорт и покинул его последним. Погиб он через несколько дней после этого под Опытным — пытался спасти своего раненого товарища на позывной "Малыш".

"Он сказал, что прожил 37 лет, а Малышу только 20. Если, говорит, не дай Бог, случится, я себе этого не прощу. И так получилось, что он Малыша спас, а сам погиб ", — вспоминает Светлана.

Без отца остались двое сыновей и дочь. Почти сразу после гибели Максима, на доме, где он жил в поселке Коцюбинское под Киевом, родственники и друзья повесили мемориальную доску с надписью: "Киборг Максим Ридзанич — Герой Украины". Светлана говорит, выслушала много нареканий, ведь сын тогда еще не имел звания Героя. Теперь надпись соответствует действительности.

Звезду Героя Украины из рук президента получили также родственники погибшего в августе 2014-го года десантника 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Белоуса.

Бывший заместитель командира батальона, в котором он служил, Сергей Поступальский вспоминает Белоуса как чрезвычайно смелого и умного бойца. Он рассказал, в частности, о его последнем бое 20 августа 2014 года на высотах под Георгиевкой возле Луганского аэропорта, когда российские подразделения атаковали позиции украинцев. Тогда, во время ожесточенного боя Сергей Белоус не растерялся и дал достойный отпор врагу.

"Когда начали атаковать танки, он взял РПГ-18, несколько" Мух "в руки и обвешался ними, и по танкам, которые вырывались на позиции, стрелял", — вспоминал командир.

Его героический поступок подбодрил других бойцов. Но живым из того боя Сергей Белоус не вернулся.

Полковник Евгений Сидоренко признается: когда получал награду из рук президента, очень волновался и даже немного растерялся. Последние два дня только и делает, что отвечает на звонки и сообщения с поздравлениями.

"Для меня эта награда очень весомая. До последнего не мог поверить ", — взволнованно говорит он.

Евгений рассказывает, что с детства мечтал быть танкистом, но в танковые войска его не взяли из-за высокого роста. Поэтому пришлось стать механиком. После 25 лет службы в армии собирался увольняться в запас, когда вдруг разразилась война на Востоке. "Уйти из армии в такое время было просто невозможно", — говорит он.

При выходе из Иловайского котла, его танк дважды подбили. Евгений был контужен и ранен, но из окружения вывел живыми всех членов экипажа.

Евгений Сидоренко вспоминает еще один эпизод из войны, когда собратья нашли неисправный и брошенный российский танк. Он его починил, а затем самостоятельно из него же и расстрелял колонну российских военных, которая шла в наступление.

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