В Украине бушевала непогода: лило в Одессе и Киеве, а Николаевщину побило градом

В Украине бушевала непогода: лило в Одессе и Киеве, а Николаевщину побило градом

До пятницы, обещают синоптики, непогода должна отступить.

Получасовой ливень с грозой в Одессе затопил улицы и дома. Особенно лило на юге города и в районе промышленного рынка "Седьмой километр". Очевидцы делятся видео подтопленных низин в соцсетях. На стоянках залило автомобили — очевидно, заведутся не все.

Об этом 26 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Поплыл и большой проспект на шесть полос, ведущей в центр города. Дождевая вода хлынула и через дырявые крыши: залила супермаркет и затопила подъезд жилого дома. Коммунальщики откачивают воду и чистят ливневки.

А в соседней Николаевской области к грозе и ливню добавились шквальный ветер и град. Водители вынуждены были останавливаться, чтобы переждать непогоду.

Задождило сегодня и в столице. Дождь шел несколько часов без перерыва. И столица с самого утра застряла в пробках.

Из-за ремонтных работ остановилось движение по Южному мосту. Наибольший затор сегодняшнего утра образовался на проспекте Николая Бажана, что на левом берегу Киева. Он растянулся от станции метро "Бориспольская" до развязки возле Южного моста. Кроме того, загруженными оказались практически все основные улицы на Позняках, вследствие того, что водители пытались попасть на другой берег столицы окольными путями.

Местами приходилось тянуться и днем — пробки достигали 5 баллов.

В час-пик киевляне возвращались с работы домой также в пробках. Сейчас единственные не заблокированы полосы для движения на Южном мосту фактически заняли грузовики, которые движутся очень медленно. Длина затора, по данным Google maps, превышает 8 километров.

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