У краинцев ждут трехдневные магнитные бури: как себя уберечь

Магнитные бури влияют на эмоциональное состояние.

Период солнечной активности обернется трехдневной магнитной бурей: с 16 июня. Вспышки на Солнце изменяют наше электрическое поле, а на это очень чувствительно реагируют электровозбудительные ткани.

Как пережить магнитные бури и обезопасить себя, рассказали в Сніданку з 1+1.

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"Когда приходит магнитная буря, первое, что реагирует — голова, нервная система. У людей увеличиваются головные боли или любые другие болевые расстройства, потому что все они реализуются нервной системой. Например, боли в суставах, боли в пояснице. Появляется давление, сердечные аритмии. Инфаркты и инсульты в период магнитных бурь, по научной статистике, увеличиваются: на 11% инфаркты, а на 7% — инсульты", — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

Магнитные бури влияют на эмоциональное состояние. Люди могут чувствовать себя более подавленными и раздражительными, или появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Более того, из-зи бурь может не работать техника.

Как магнитные бури влияют на самочувствие — прямое включение

Спасти организм можно, успокаивает врач: "Стоит обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника. Мы должны обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, не бегать".

Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также очень хорошо питаться. Отдавать предпочтение следует здоровой пище и достаточном количестве воды, а от жареного и жирного лучше отказаться.

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