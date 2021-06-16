На українців чекають триденні магнітні бурі: як себе вберегти

Магнітні бурі впливають на емоційний стан.

Період сонячної активності обернеться триденною магнітною бурею: від 16 червня. Спалахи на Сонці змінюють наше електричне поле, а на це дуже чутливо реагують електрозбудливі тканини.

Як пережити магнітні бурі та убезпечити себе, розповіли у Сніданку з 1+1.

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"Коли приходить магнітна буря, перше, що реагує - голова, нервова система. У людей збільшуються головні болі або будь-які інші больові розлади, тому що всі вони реалізуються нервовою системою. Наприклад, болі в суглобах, болі в попереку. З'являється тиск, серцеві аритмії. Інфаркти та інсульти в період магнітних бур, за науковою статистикою, збільшуються: на 11% інфаркти, а на 7% - інсульти", - каже лікарка-неврологиня, кандидатка медичних наук Тетяна Майкова.

Магнітні бурі впливають на емоційний стан. Люди можуть почуватися більш пригніченими та подразненими, або з’являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Більше того, через бурі може не працювати техніка.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття — пряме включення

Врятувати організм можна, заспокоює лікарка: "Варто забезпечити собі правильний нічний сон: лягати спати до півночі, а вставати без будильника. Ми повинні обов'язково більше рухатися: ходити пішки, плавати, займатися гімнастикою, але бігати".

Важливо у ці дні відмовитись від стимуляторів на кшталт кави, а також дуже гарно харчуватися. Віддавати перевагу слід здоровій їжі та достатній кількості води, а від смаженого та жирного краще відмовитись.

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