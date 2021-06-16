Илон Маск "прорекламировал" сумасшедший двигатель нового суперкара Tesla Roadster

Разработка этой модели должна завершиться к концу 2021 года, а в производство она отправится в 2022-м.

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал некоторые подробности относительно электродвигателя для нового суперкара Roadster.

Так, в этом агрегате применяется углеродное покрытие, которое используется в электромобили Tesla Model S Plaid. Кроме того, он намекнул на еще более "безумную" версию мотора с высокой мощностью, которая появится в новом суперкаре Tesla Roadster.

"Насколько нам известно, это первый серийный электродвигатель с ротором с углеродным покрытием. Это очень сложная задача, так как углерод и медь имеют очень разные скорости теплового расширения. Чтобы получить ротор с углеродным покрытием, вам нужно "обернуть" его с чрезвычайно высоким натяжением, а это очень сложно сделать", — отметил Маск.

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Новый мотор имеет сравнительно небольшие габариты, и одновременно способен развивать высокие обороты. По словам Маска, чтобы его построить, компания разработала новую производственную машину. В итоге получился высокоэффективный компактный двигатель, который можно даже взять в руки, но вместе с тем он способен разогнать двухтонный автомобиль до 100 км/ч всего за 1,1 с.

"Двигатель Plaid с углеродной оболочкой, возможно, является наиболее продвинутым двигателем на Земле, если не считать лабораторные экземпляры. У нас есть несколько идей по дальнейшему увеличению крутящего момента и максимальной скорости вращения для нового Roadster. Впереди отчетливо веселая и увлекательная инженерия!", — добавил глава Tesla.

Ранее Маск сообщал о том, что работа над новым Tesla Roadster будет завершена в этом году, чтобы начать производство в 2022 году.

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