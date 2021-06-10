Уже вторая страна Европы признала украинские свидетельства о прививках

Украинцы, которые вакцинировались от COVID-19, смогут ездить в Венгрию и Молдову. Переговоры продолжаются также с Турцией и Грузией.
Украина договорилась с Молдовой и Венгрией о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса.
Об этом говорится 10 июня во сюжете ТСН.19:30.
Привитые от COVID-19 украинские туристы смогут въезжать в эти страны без других ограничений. Венгрия стала первой страной, которая согласилась принимать отечественные свидетельства о прививках. Так, уже завтра, 11 июня, украинцы смогут путешествовать в Венгрию при наличии свидетельства о вакцинации, которое могут получить привитые граждане.
Такую же договоренность уже заключили и с Молдовой.
"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Кишинев признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19. Теперь наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову", — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Переговоры продолжаются также с Турцией и Грузией.
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