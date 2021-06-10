Уже друга країна Європи визнала українські свідоцтва про щеплення

Українці, які вакцинувалися від COVID-19, зможуть їздити до Угорщини та Молдови. Переговори тривають також із Туреччиною та Грузією.

Україна домовилася з Молдовою та Угорщиною щодо взаємного визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу.

Про це йдеться 10 червня у сюжеті ТСН.19:30.

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Щеплені від COVID-19 українські туристи зможуть в’їжджати в ці країни без інших обмежень. Угорщина стала першою країною, яка погодилася приймати вітчизняні свідоцтва про щеплення. Так, вже від завтра, 11 червня, українці зможуть подорожувати до Угорщини за наявності свідоцтва про вакцинацію, яке можуть отримати щеплені громадяни.

Таку саму домовленість вже уклали і з Молдовою.

"Сьогодні молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Кишинів визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19. Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови", — зазначив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Переговори тривають також із Туреччиною та Грузією.

Новини світу: Україна та Угорщина почнуть взаємно визнавати свідоцтва про вакцинацію від COVID-19

Що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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