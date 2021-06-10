Коли саме у червні розглядатимуть законопроєкт "Про деолігархізацію"

У документі вказано, що олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору".
Законопроєкт "Про деолігархізацію" розглядатимуть у профільному комітеті вже в 20-тих числах червня.
Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.
Про це розповів лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Голова фракції Давид Арахамія прогнозує: розгляд законопроєкту буде максимально блокуватися різними групами впливу.
"Коли депутати розповідають, що "олігархи" на них не впливають – це брехня", запевняє Арахамія. За його словами, під певним впливом перебувають і депутати провладної партії. За інформацією інших ЗМІ, за законопроєкт "Про олігархів" у Верховній Раді в першому читанні депутати голосуватимуть уже на початку липня.
Нагадаємо, Зеленський анонсував подальше зменшення кількості олігархів в Україні. Зеленський вважає, що через вплив олігархів Україна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі.