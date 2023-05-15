В Ирпене устроили целую спецоперацию, чтобы сохранить граффити Бэнкси из сносимого дома

Пока будет продолжаться облагораживание площадки, граффити будут усиленно охранять, потому что плита с рисунком — не только об искусстве.

Перекрывали улицу и везли под звук сирен. В Ирпене демонтировали и переправили на новую локацию граффити, созданную легендарным Бэнкси. Чтобы вырезать из стены разрушенного дома рисунок, пришлось провести настоящую спецоперацию, ведь плита вместе со специальной защитной конструкцией весом более 7 тонн, говорится в ТСН.

Под защитным стеклом в специальной металлической раме, на огромном грузовом трале, перевозили творения всемирно известного художника Бэнкси — гимнастка с бандажом на шее. "Этот дом обстреливали из танка, обстреливали из артиллерии и мы видим под рисунком Бэнкси выстрел из танка и в этом доме было до 10 выстрелов из танка", — рассказывают местные жители.

Дом ремонту не подлежит, его снесут, а вот граффити решили сберечь. Но как вырезать плиту весом более 7 тонн, к спецоперации специалисты готовились несколько недель. Сначала пришлось разбирать часть стены над рисунком. “Те бетонные блоки, которые вы видите – они служили защитой этой картины на момент сноса 8 этажей до нашей отметки. То есть, из этих блоков мы построили защитный куб, который физически защищал от падения обломков стены, арматуры и так далее”, — рассказывает управляющий партнер компании-подрядчицы Антон Мельников.

Уже позже картину удалось безопасно демонтировать. А дальше, чтобы перевезти творение рук суперстару среди художников современности полицейские перекрыли движение по улице. Прохожие все снимали на телефоны, ведь увидеть, как картину Бэнкси возят Ирпенем можно не каждый день.

Доставили работу во двор, где раньше возвышался многоквартирный дом, но оккупанты его уничтожили. Площадку теперь планируют окультурить и уже в этом году превратить в площадь современного искусства. Работа Бэнкси – станет центральной. "По периметру будет сделан забор, где будем привлекать из Европы художников, рисующих графикой так же как Бенкси", — говорит городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Пока будет продолжаться облагораживание площадки, граффити будут усиленно охранять, потому что плита с рисунком — не только об искусстве. Это все, что останется в память от разрушенного россиянами дома. Его должны снести уже через несколько недель. Зато обещают построить новое жилье.

Напомним, что Бэнкси побывал в Украине стало известно минувшей осенью. В общем, Бенкси лично подтвердил авторство семи стенописей. В Гостомеле, например, изобразил женщину в огнетушителе, но красовалась она недолго. Картину со стены срезали, злоумышленников задержали, дело передали в суд. Граффити теперь под надежной охраной.

Настоящая спецоперация: в Ирпене демонтировали граффити Бенкси

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