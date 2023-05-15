Остатки ракет прямо во дворах: село в 10 километрах от РФ постоянно под ударами

Белопольский район Сумщины страдает больше всего, враг использует и ствольную артиллерию и "Грады" и управляемые бомбы.

Более полусотни обстрелов в сутки — в прицеле вражеских орудий приграничная Сумская область. Снаряды уже достают даже тех сел, которые еще недавно считались относительно спокойными. Люди едва сделали какие-то ремонты после попаданий, как снова прилеты, говорится в ТСН.

Обломки от ракеты так и лежат во дворе Анатолия Ивановича. Ракета от системы залпового огня "Град" попала в дом, когда там была жена — ей осколком отрубило палец, порубило ноги. Их село уже давно не безопасно, обстрелы участились. “Граница из РФ 10 километров, поэтому они стреляют. Нет ничего святого, что могут, выбивают», – говорит мужчина.

В дом Виталия прилетает уже второй раз, только залатал дыры заменил окна и крышу, потратил до 100 тысяч гривен. На этот раз снова избило дом, летнюю кухню, двор, птицу, но уцелели ульи. Просто чудом мужа с женой не тронули занозы. “Прилет был неожиданный, их было несколько, может, с десяток. Думаю, что это была 152 миллиметровая гаубица”, — размышляет мужчина.

Белопольский район Сумщины страдает больше всего, враг использует и ствольную артиллерию и "Грады" и управляемые бомбы. От домов остаются сами развалины.

Несмотря на постоянную угрозу, местные жители не теряют надежды, а особенно дети. Недалеко от места последнего авиаудара на дороге стоит маленький мальчик в настоящем военном пикселе на импровизированном посту. “Мне очень нравятся, когда останавливаются военные и жмут руки. Даже когда уроки и воздушная тревога, я здесь все равно стою”, — говорит ребенок.

9-летний Владислав из Сумщины, отец которого воюет в Бахмуте

Военные всячески поддерживают мальчика. Папа 9-летнего Владислава воюет под Бахмутом. Его сын живет с мамой в прифронтовом городе в здесь они держат свой фронт — общественный. "Хочу защищать свою родную землю", — добавляет Влад.

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