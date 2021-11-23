В Киеве мать-рекордсменка помогла выкормить полторы сотни младенцев: видео

Между тем в Банке грудного молока говорят, что из-за карантинных ограничений кормящей женщины стали реже становиться донорками.

В Банке грудного молока в Киеве рассекретили имя матери-рекордсменки, которая помогла выкормить полторы сотни младенцев.

Об этом 22 ноября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Евгении Муромцевой 30 лет, а ее дочери Эмме – шесть месяцев. Женщина признается, что не планировала становиться донором, но с тех пор, как узнала, что имеет гиперлактацию — начала делиться молоком.

"Молока было многовато, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что деткам оно нужно", — вспоминает киевлянка.

Теперь почти половина полочек морозильной камеры у Евгении отведены именно под грудное молоко. "Храню несколько месяцев", — делится мать. За полгода ей удалось помочь выкормить около 150 младенцев.

Несмотря на то, что дополнительное сцеживание занимает немного больше времени, Евгения говорит, что хочет дать лучшее как собственной дочери Эмме, так и другим деткам. "Если есть молоко – буду кормить, сколько могу", – уверяет женщина.

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Между тем в Банке грудного молока в Киеве показывают пустые полки морозильных камер и холодильников, где хранилось донорское молоко для недоношенных младенцев.

Сотрудники говорят, что из-за карантинных ограничений кормящие женщины стали реже становиться донорами: "Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все более истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогда".

Стать мамой-донором несложно: роженице необходимо лишь раз для сдачи анализов приехать лично в Банк грудного молока, а дальше – вести обычную жизнь. Молоко из дома мамы будут забирать курьеры, они же будут привозить тару.

Детальнее смотрите в сюжете ТСН:

Мама-донорка помогла выкормить полторы сотни младенцев | Новости Украины

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