В Киеве остановка влетела в троллейбус

Троллейбус как раз высадил людей. Никто не пострадал.

В столице остановка влетела в троллейбус, а не наоборот. Контрукция была плохо закреплена, и ее ветром вынесло на проезжую полосу. Это произошло в Киеве на Оболони.

Об этом говорится 26 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Через час уже все убрали. Даже стекло разбитого троллейбуса не оставили. Остановку приварили. И прицепили новую крышу. Кто ответит за инцидент, в КГГА не ответили, лишь отметили, что и остановка, и троллейбус принадлежат КП "Киевпастранс".

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